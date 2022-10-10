Коли до міст і сіл повернуть електропостачання: у Кабміні дали відповідь

Десятки ворожих ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 регіонах України. Більшість об'єктів вдасться відновити сьогодні, частина почне працювати завтра.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.



«Десяти ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням», — пише Шмигаль.



За словами прем'єра, вже відновлено енергопостачання у Сумах, Житомирі, Харкові.

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях запроваджено графік аварійних відключень.



Також прем'єр закликав українців обмежити споживання електроенергії у вечірні години протягом наступних кількох днів.



«По можливості не включайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це знизить навантаження на нашу енергосистему й дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру», — додав Шмигаль.



Раніше до українців з таким же проханням звернулися з Офісу президента.

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