40.28 / 41.39 38.78 / 40.22
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Коли до міст і сіл повернуть електропостачання: у Кабміні дали відповідь

18:02 10 жовтня 2022
ремонт

Десятки ворожих ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 регіонах України. Більшість об'єктів вдасться відновити сьогодні, частина почне працювати завтра.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Десяти ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням», — пише Шмигаль.

За словами прем'єра, вже відновлено енергопостачання у Сумах, Житомирі, Харкові.

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях запроваджено графік аварійних відключень.

Також прем'єр закликав українців обмежити споживання електроенергії у вечірні години протягом наступних кількох днів.

«По можливості не включайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це знизить навантаження на нашу енергосистему й дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру», — додав Шмигаль.

Раніше до українців з таким же проханням звернулися з Офісу президента.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

труби

«Радості людожерів»: російські фашисти публікують «прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту