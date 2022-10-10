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Здоров'я та медицина

«Про артрит забудете швидко»: готуємо відвар з перцю чилі

21:30 10 жовтня 2022
перець чилі

В нетрадиційній медицині перець чилі є потужним стимулятором зігрівання. Він впливає на кровообіг і травлення та має широкий спектр використання. Фітотерапевт Андрій Пашов каже: рослину застосовують як тонізуючий засіб, знеболювальний, вона посилює приплив крові до шкіри, знімає м'язові спазми.

«Чилі має сильну протимікробну дію. Додавання його в їжу зменшує можливість розвитку шлункової або кишкової інфекції. Та лікує гастроентерит та дизентерію. В 500 мл олії соняшникової додайте 100 г подрібненого перцю чилі та прокип’ятіть на малому вогні 2 години (краще на водяній бані). Після того відвар слід процідити й дати вистигнути. Використовувати для втирання в ревматичні кінцівки».

За словами фітотерапевта, цей засіб буде ідеальним при артриті та для покращення місцевого кровообігу та розслаблення м’язів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які лікувальні властивості має череда. Поради давав Андрій Форсюк, який займається вирощуванням трав та лікуванням травами.

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