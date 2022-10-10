«Про артрит забудете швидко»: готуємо відвар з перцю чилі

В нетрадиційній медицині перець чилі є потужним стимулятором зігрівання. Він впливає на кровообіг і травлення та має широкий спектр використання. Фітотерапевт Андрій Пашов каже: рослину застосовують як тонізуючий засіб, знеболювальний, вона посилює приплив крові до шкіри, знімає м'язові спазми.

«Чилі має сильну протимікробну дію. Додавання його в їжу зменшує можливість розвитку шлункової або кишкової інфекції. Та лікує гастроентерит та дизентерію. В 500 мл олії соняшникової додайте 100 г подрібненого перцю чилі та прокип’ятіть на малому вогні 2 години (краще на водяній бані). Після того відвар слід процідити й дати вистигнути. Використовувати для втирання в ревматичні кінцівки».

За словами фітотерапевта, цей засіб буде ідеальним при артриті та для покращення місцевого кровообігу та розслаблення м’язів.

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