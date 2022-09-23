«Знижує тиск, загоює рани»: які лікувальні властивості має череда

Андрій Форсюк, який займається вирощуванням трав та лікуванням травами, на своїй сторінці у фейсбуці розповів про череду і як саме вона може допомогти покращити здоров'я.

«Настій трави череди має сечогінну, потогінну, жовчогінну та бактерицидну дію, поліпшує травлення, нормалізує порушений обмін речовин. Масляні екстракти трави череди мають протизапальні і ранозагоювальні властивості. Встановлено, що настойка череди при внутрішньовенному введенні виявляє седативну дію, знижує артеріальний тиск, збільшує амплітуду серцевих скорочень, дещо посилює скорочення гладком'язових органів.

Як засіб, що покращує обмін речовин, настій трави череди вживають при різних діатезах, що супроводжуються кропив'яним висипом, при скрофульозі, нейродермітах, себорейних ураженнях шкіри голови, артритах, подагрі. Для профілактики скрофульозу дітей купають без мила у ванні з відвару трави череди 1 раз на тиждень. Для лікування скрофульозу, крім ванн, які роблять 3 рази на тиждень, дітям призначають настій із 10 г трави на 200 мл води по пів чайної ложки 3 рази на день щодня. Відваром промивають рани, протирають шкіру для надання їй еластичності, знищення вугрів і прищів. В гінекології відвар трави використовують для ванночок і мікроспринцювання при запальних захворюваннях жіночих статевих органів. Потовчене листя череди прикладають до ран і виразок".

Протипоказань до призначення препаратів череди, за словами травника, не виявлено. Він каже, що з цієї рослини можна приготувати ще й гігієнічну ванну для жінок.

«Вона очищає шкіру від продуктів обміну, надає їй еластичності та пружності, дезодорує, поліпшує обмін речовин, діє заспокійливо. 500 г суміші трави череди трироздільної, ромашки без'язичкової, чебрецю плазкого й материнки звичайної, листя кропиви дводомної та смородини чорної, взятих у співвідношенні 5:3:2:1:5:2, заливають 10 л холодної води, доводять до кипіння, настоюють 40−50 хвилин, проціджують і виливають у ванну (температура води 36−39°, тривалість процедури до 20 хвилин, приймають через кожні 2−3 дні)».

Раніше травник Андрій Форсюк розповідав, як збирати та при яких хворобах застосовувати чорницю.

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