Дехто любить гарячіше: маринуємо гострий перець на зиму

Любителям гострої консервації, наприклад, кабачкової аджики, в яку додають пекучий перець, може бути цікавий «вогняний» рецепт — маринованого гострого перцю з мінімумом інших інгредієнтів

Автори «Моя дача. Сад та город» пропонують такий варіант.

Складові: 2 кг перцю гіркого;

8 маленьких цибулин;

3 головки часник;

6 лаврових листків;

Орегано, чебрець і майоран або суміш прованських трав;

Кріп на смак або 2 ложки зерен кропу. Для маринаду: 300 г яблучного оцту розбавити водою (близько 500 г);

Сіль та цукор за смаком (наприклад, 4 та 6 ложок відповідно);

Чорний перець горошком. Приготування: Перець порізати кільцями, цибулю — півкільцями, подрібнити часник та кріп.

Додати суміш прованських трав та лавровий лист, який потрібно поламати.

Перемішати, дати постояти 30 хвилин і щільно наштовхати в банки.

Змішати інгредієнти для маринаду та закип'ятити.

Залити банки маринадом.

Охолоджену консервацію зберігати в холодильнику або льоху.

З цих інгредієнтів, як стверджують автори рецепту, виходить три літрові банки маринованого перцю.

Також з гострим перцем на зиму можна приготувати мариноване гарбуз.

Фото Pixabay

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