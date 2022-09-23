Дехто любить гарячіше: маринуємо гострий перець на зиму
Любителям гострої консервації, наприклад, кабачкової аджики, в яку додають пекучий перець, може бути цікавий «вогняний» рецепт — маринованого гострого перцю з мінімумом інших інгредієнтів
Автори «Моя дача. Сад та город» пропонують такий варіант.
Складові:
- 2 кг перцю гіркого;
- 8 маленьких цибулин;
- 3 головки часник;
- 6 лаврових листків;
- Орегано, чебрець і майоран або суміш прованських трав;
- Кріп на смак або 2 ложки зерен кропу.
Для маринаду:
- 300 г яблучного оцту розбавити водою (близько 500 г);
- Сіль та цукор за смаком (наприклад, 4 та 6 ложок відповідно);
- Чорний перець горошком.
Приготування:
- Перець порізати кільцями, цибулю — півкільцями, подрібнити часник та кріп.
- Додати суміш прованських трав та лавровий лист, який потрібно поламати.
- Перемішати, дати постояти 30 хвилин і щільно наштовхати в банки.
- Змішати інгредієнти для маринаду та закип'ятити.
- Залити банки маринадом.
- Охолоджену консервацію зберігати в холодильнику або льоху.
З цих інгредієнтів, як стверджують автори рецепту, виходить три літрові банки маринованого перцю.
Також з гострим перцем на зиму можна приготувати мариноване гарбуз.
Фото Pixabay73
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