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Дехто любить гарячіше: маринуємо гострий перець на зиму

12:15 23 вересня 2022
Перець чилі

Любителям гострої консервації, наприклад, кабачкової аджики, в яку додають пекучий перець, може бути цікавий «вогняний» рецепт — маринованого гострого перцю з мінімумом інших інгредієнтів

Автори «Моя дача. Сад та город» пропонують такий варіант.

Складові:

  • 2 кг перцю гіркого;
  • 8 маленьких цибулин;
  • 3 головки часник;
  • 6 лаврових листків;
  • Орегано, чебрець і майоран або суміш прованських трав;
  • Кріп на смак або 2 ложки зерен кропу.

Для маринаду:

  • 300 г яблучного оцту розбавити водою (близько 500 г);
  • Сіль та цукор за смаком (наприклад, 4 та 6 ложок відповідно);
  • Чорний перець горошком.

Приготування:

  • Перець порізати кільцями, цибулю — півкільцями, подрібнити часник та кріп.
  • Додати суміш прованських трав та лавровий лист, який потрібно поламати.
  • Перемішати, дати постояти 30 хвилин і щільно наштовхати в банки.
  • Змішати інгредієнти для маринаду та закип'ятити.
  • Залити банки маринадом.
  • Охолоджену консервацію зберігати в холодильнику або льоху.

З цих інгредієнтів, як стверджують автори рецепту, виходить три літрові банки маринованого перцю.

Також з гострим перцем на зиму можна приготувати мариноване гарбуз.

Фото Pixabay

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