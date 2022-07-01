Навесні 2021 року Україна направила до Парижа для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО номінаційне досьє «Культура приготування українського борщу», а у п'ятницю, 1 липня 2022 року, позитивне рішення було ухвалено.

«Перемога у війні за борщ — наша!» — повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який зазначив, що елемент «Культура приготування українського борщу» був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який вимагає негайної охорони.

Він нагадав, що битва за борщ була розпочата ще до початку широкомасштабного російського вторгнення, додавши: «Скільки б захарова (спікер мзс росії марія захарова. — Авт.) не розповідала, що „книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали у таємниці та забороняли готувати“ і взагалі наш борщ — це „прояв екстремізму та нацизму“, цей „прояв екстремізму“ наразі офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО».

Борщ — надзвичайно популярна страва української кухні, і кожна господиня має секрети її приготування. Його можна готувати як на свиняних реберцях, так і з дрібною консервованою рибою — такий борщ часто готують у приморських містах.

З початку російської агресії багато «кулінарних сотень» почали робити заготовки з висушених овочів, щоб українські військові могли приготувати борщ на передовій.

Фото з Вікіпедії

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