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«Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей»: Наталія Кличко розповіла, як пережила ракетну атаку на Київ

14:40 11 жовтня 2022
Наталія Кличко

Співачка та колишня дружина мера столиці Наталія Кличко, яка давно мешкає в Німеччині, розповіла відомому виданню Spiegel про свою матір, екс-чоловіка та біль через війну в рідній Україні. Свою розмову з німецькими журналістами почала із новин за 10 жовтня.

«Слава Богу, з усіма моїми рідними та друзями в Україні все гаразд. Ранок почався зі страшної новини, перше, що робиш в такий момент — дзвониш усім, кого любиш. Перше, що я зробила у понеділок зранку — написала Віталію. У такі моменти я боюся за нього. Він батько моїх дітей, я прожила з ним 25 років. Звичайно, я переживаю за його життя. Обстріли були за рогом від нього, я знаю розбиті вулиці, я знаю там кожен метр. Я додзвонилась до своєї найкращої подруги, яка сховалась в бомбосховищі. Вранці їй здалося, що надворі буря. Потім вона подивилася на небо і зрозуміла: це не грім, це атака на центр Києва. Ще кілька днів тому здавалося, що життя налагоджується. Люди вийшли на роботу, відкрилися магазини, дехто казав, що це може бути початком миру. Моя мама, яка на даний момент все ще живе зі мною вдома, хотіла повернутися в Україну, додому, в кінці жовтня. Але всі ці мрії зараз розбиті вщент. Люди змушені повертатися в бункер, продовжувати боятися за своє життя».

На запитання що має зробити німецький уряд, щоб допомогти людям в Україні, Кличко відповіла про збільшення поставок зброї.

«При цьому небо має бути закрите. Україна не має достатньо зброї, щоб збивати все, що прилітає з росії. Це — терористична країна, вони воюють не тільки ракетами, вони воюють і безпілотниками. Це війна без правил. Ми не повинні закривати на це очі. Недостатньо аплодувати, коли звучить український гімн. Нам потрібна допомога».

Нагадаємо, від німецьких урядовців пролунала обіцянка найближчими днями поставити в Україну німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T.

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