Представляючись спадкоємицею Ротшильдів, познайомилася з Трампом: таємнича історія українки, якою зацікавилося ФБР

У п'ятницю, 7 жовтня, у тихому канадському місті Естерель, провінція Квебек, серед білого дня пролунали постріли. Сталося це перед місцевим дорогим готелем Estérel Resort, який розташований на березі мальовничого озера. Найдешевший номер тут коштує 305 доларів за ніч. Випадкових гостей у готелі не буває. Зупиняються в основному знаменитості та успішні бізнесмени.

Як стверджують свідки, на паркуванні готелю виникла сварка між двома групами чоловіків. У кожній було по троє людей. Несподівано розпочалася стрілянина. Потім троє людей, які стріляли, сіли в чорний позашляховик і поїхали. Поранений чоловік забіг у хол готелю та попросив чергового на ресепшн викликати лікаря. Потім знову вийшов назовні.

Цю людину доправили до лікарні. Лікарі визначили, що він отримав кілька вогнепальних поранень, проте його життя поза небезпекою. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

З'ясувалося, що це 44-річний українець Валерій Тарасенко. Він давно вже живе в Канаді. З журналістами Тарасенко говорити поки що відмовляється. Його адвокат, теж уродженець України, Стівен Вейнгер заявив американському виданню Pittsburgh Post-Gazette, що його клієнт шокований. «Це жахливо. Не можу досі повірити, що таке могло статися», — сказав Вейнгер, проте відмовився обговорювати можливі причини нападу на Тарасенка.

Валерій Тарасенко (фото post-gazette.com)

Мер Естереля Френк Паппас упевнений, що інцидент біля готелю не був сваркою. «Ми не маємо справи з людиною, яка стала жертвою випадкового нападу», — наголосив він і послався на попередні висновки поліції.

Вочевидь, Паппас має рацію. Стрільбою в Естерелі вже зацікавилося ФБР США. Все говорить про те, що сталося дещо дуже серйозне.

Виявляється, ФБР уже допитувало Тарасенка в серпні у справі Інни Ящишиної. Вона також народилася в Україні. Їй 33 роки. Американські правоохоронні органи вважають її шахрайкою, а ЗМІ порівнюють із росіянкою Анною Сорокіною, чия гучна справа досі хвилює Захід і послужила основою для популярного серіалу Netflix «Вигадана Анна».

Нагадаємо, Сорокіна, приїхавши до США, видавала себе за Анну Делві, спадкоємицю російського олігарха. Вона завела знайомства у світських колах, жила у дорогих готелях, літала відпочивати на фешенебельні курорти. При цьому Анна влаштовувала так, що за неї завжди платили нові американські друзі. Вона запевняла їх, що забула вдома банківську картку або що батько заблокував її рахунок, намагаючись покарати щось. Аферистка брала досить великі суми у борг у приватних осіб. Але їй цього вже не вистачало. Тоді Анна спробувала отримати кредити в американських банках. І надала там підроблені документи. Ось тут нею й зацікавилося ФБР.

У квітні 2019 року її визнали винною за списком з восьми звинувачень. Сорокіну засудили до 12 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 24 тисячі доларів. Крім того, її зобов'язали повернути приватним особам 199 тисяч доларів. У лютому 2021 року Анну звільнили достроково за зразкову поведінку. Борги та штраф їй вдалося заплатити, отримавши 300 тисяч доларів від Netflix за дозвіл на використання її історії з комерційною метою. Проте вже у березні 2021 року Сорокіну знову заарештували — за порушення правил в'їзду на територію США. Декілька днів тому за неї внесли заставу, і Анна вийшла на волю, але їй загрожує депортація до Німеччини, звідки вона прибула до Сполучених Штатів. Сорокіна опирається висилці.

То чому українку Інну порівнюють із росіянкою Анною? Ящишина з минулого року активно заводить знайомства із впливовими американцями, видаючи себе за Анну де Ротшильд. Вона користується водійським посвідченням, виписаним на це ім'я, а також візитками. При цьому стверджує, що є спадкоємицею Ротшильдів.

Підроблене водійське посвідчення на ім'я Анни де Ротшильд

Шахрайка настільки досягла успіху, що вже кілька разів побувала в Мар-а-Лаго! Так-так, у тому найдорожчому приватному гольф-клубі в Майамі, який належить Дональду Трампу! І вона познайомилася з містером Трампом і грала з ним у гольф. Є фотографії та відео, які доводять це. А Трамп звів «спадкоємицю Ротшильдів» з кількома впливовими людьми, зокрема з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Є також відомості, що Інна-Анна потоваришувала з нареченою Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл.

Ящишина з гостями Трампа в італійському ресторані у Майамі

Її зближення з Трампами йшло чудово, але завадив один банкір. Він приїхав до Мар-а-Лаго пограти в гольф і випадково побачив Інну, коли вона під'їхала до входу в клуб на дорогому позашляховику Mercedes-Benz. Фінансист знав її як Анну Анісімову (ще одне ім'я, яке використовувала українка у Канаді та США). Банкір обережно поцікавився у адміністратора клубу, хто ця молода жінка та чому їй приділяють стільки уваги. У відповідь почув, що то Анна де Ротшильд. Тоді він вирішів, що його обов'язок — повідомити людей Трампа, що мають справу з підозрілою особою.

У серпні 2022 року Інною зацікавились американські ЗМІ. Її ім'я з'явилося у пресі. Ящишина заявила, що фальшиве посвідчення водія на ім'я Анни де Ротшильд її змусив використати Валерій Тарасенко. З кожною новою публікацією її історія ставала дедалі драматичнішою. Врешті вона звинуватила Тарасенка в тому, що він тримав її заручницею тривалий час, зробив своєю коханкою. І вона не знає, навіщо він задумав увесь цей обман. Інна також сказала, що мала розмову з агентами ФБР щодо її візитів до Мар-а-Лаго, але жодних звинувачень проти неї висунуто не було.

Тарасенко також спілкувався із журналістами. І також розповів, що його допитували у ФБР через Ящишину. Його версія прямо протилежна її версії. Валерій стверджує, що якийсь час Інна та він були діловими партнерами. Сексуальний зв'язок він заперечує. Незабаром він запідозрив Ящишину у нечесній грі.

Тарасенко визнає, що знав про посвідчення водія на ім'я Анни де Ротшильд. Але то була не його ідея. Він стверджує, що це не єдине гучне ім'я, яким користується Інна. Нібито вона має посвідчення на ім'я Анни Крюгер. Крюгери — найвпливовіша багата родина в Канаді. Крім того, Ящишина іноді видає себе за Інессу Каваллі, члена родини знаменитого італійського модельєра Роберто Каваллі. Валерій стверджує, що боїться Інну. За його словами, вона якось пов'язана з багатьма російськими олігархами, які своєю чергою «працюють на володимира путіна».

Ящишина, дізнавшись про ці звинувачення, заявила, що Тарасенко все вигадав. Вона з новою силою наполягає на тому, що він зробив її своєю коханкою, а коли вона вирішила піти від нього, почав погрожувати. Нібито він обіцяв перетворити її життя на пекло, якщо вона покине його. Інна також заявила, що в неї є докази того, хто придумав перетворити її на спадкоємицю Ротшильдів. «Тарасенко має 18-річну доньку Софію. У соцмережах дівчина зареєстрована як Софія Ротшильд. І їй дуже подобалося представляти мене друзям — це моя тітка Анна Ротшильд», — стверджує Ящишина.

Підроблений паспорт на ім'я Анни де Ротшильд

Стрілянина в Естерелі може говорити тільки про одне — вочевидь, ФБР ще багато що доведеться з'ясувати про героїв цієї шахрайської історії.

На фото в заголовку: Інна Ящишина з Дональдом Трампом та сенатором Ліндсі Гремом минулого року у Мар-а-Лаго

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