Зустрічай, раша, своїх «героїв»: з Херсону втекли 13 окупантів зі зброєю

З кожним днем російські армійці своїми вчинками підтверджують, що краще вже сидіти у тюрмі, ніж «удобрювати» українські чорноземи. Днями з козачого загону «Дон», який перебуває в окупованому Херсоні, втекла у напрямку Криму група озброєних російських військовослужбовців. Одного з них затримали в Кіровській області. Про це повідомляє російський телеграм-канал «База».

«Доброволець-кулеметник Микола Пайгозін самовільно залишив частину разом із 12 товаришами по службі із загону «Дон» наприкінці вересня. Військові поїхали з місця служби в Херсоні зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та ручними гранатами. Співробітники фсб і росгвардії знайшли Пайгозіна вдома, за місцем прописки в селищі Суводі в Кіровській області. Зброї та набоїв у чоловіка при собі не було — поліцейським він пояснив, що залишив їх у розташуванні козачого загону «Дон».

Відомо, що рашиста затримано, стосовно нього можуть порушити справу за статтею «Дезертирство». Де перебувають інші втікачі, невідомо.

Нагадаємо, нещодавно учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви Екстрасенсів» Роман Шептицький спрогнозував близьке звільнення Херсону.

620

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram