Близьке звільнення Херсону й атака дронами Київщини: таролог дав прогноз на найближчі три дні

Учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви Екстрасенсів» Роман Шептицький, який раніше передрік сумне майбутнє для путіна, дав прогноз щодо ситуації в Україні з 8 по 10 жовтня. На його думку, мирним жителям слід під час тривог ховатись в укриття, бо є висока загроза жертв через обстріли.

«Є дуже багато колаборантів, навідників, які в тому чи іншому регіоні зливають інформацію про військові об’єкти та інфраструктуру, — зазначає Роман Шептицький. - На Луганщині продовжиться звільнення територій. Малими кроками до великої перемоги. ЗСУ створюють нові плани дій, контрнаступи.

Щодо Донецької області, то тут випала карта активних бойових дій. Понад 70% карти Донеччини під обстрілами. Ворог буде пробувати в окремих напрямках прориватись, але й тут наші воїни матимуть певні успіхи, бо випала карта справедливості. Звертаю увагу на ситуацію на Бахмутському напрямку, там буде найважче…

У Харківській області будуть проводиться спроби наступальних дій зі сторони російського кордону. Наші бійці будуть відбивати, а ось загроза артобстрілу висока. І під загрозою — мирні жителі. Повної тиші та спокою не бачу у Дніпрі та області. Загроза обстрілів -50−60%. Після звільнення Херсонської та Запорізької областей там стане в рази краще, не раніше.

Щодо Запоріжжя та області, йде активна підготовка до контрнаступальних дій зі сторони ЗСУ. Дуже активна енергія. Але обстріли будуть, на жаль, тому жителям слід бути уважними. Херсон та область — ворога будуть затискати і відганяти. Цими днями слід очікувати нових успіхів від ЗСУ. Звільнення Херсону стає дедалі ближче. У Києві повітряних загроз не бачу, якщо ж будуть — наші відіб’ють. В області військові об’єкти під підвищеною загрозою атак, бо працюють зрадники. то ж можуть бути нічні атаки дронами".

Щодо Вінниці та області, то таролог бачить понад 60% ймовірних атак з повітря, під прицілом можуть бути військові частини, вокзали, залізничні колії. На Житомирщині можливі атаки з повітря з Білорусі.

«На Львів та область випала недобра карта, — зазначає Роман Шептицький. — Й це стосується військових точок. Я переживаю, що може відбутись повтор того, що було раніше».

Нагадаємо, відома таролог Олена Бюн спрогнозувала рівень загрози для України російської ядерної зброї, а екстрасенс Людмила Хомутовська назвала дату перемоги України у війні.

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