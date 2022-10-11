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«Жовта картка» від Франції: Париж застеріг лукашенко від військового союзу з росією

16:15 11 жовтня 2022
Лукашенка

На тлі нещодавніх заяв білоруського диктатора лукашенка про спільне з рф розгортання військ Париж вирішив зробити попередити про наслідки. Якщо білорусь ще більше активізується у війні, то Франція хоче запровадити більш жорсткі санкції проти цієї країни. Сама ж росія, своєю чергою, надсилає застереження Заходу, повідомляє Spiegel. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в ефірі французького радіо.

«Будь-яка додаткова підтримка війни росії в Україні призведе до додаткових санкцій», — попередила вона Мінськ.

За даними української армії, частина дронів, які використовувалися під час російських авіаударів по Україні в понеділок вранці, були запущені з території білорусі.
Самопроголошений президент країни олександр лукашенко також заявив у понеділок, що білорусь створить спільне військове угрупповання з росією. Однак поки що незрозуміло, як це виглядатиме і де може бути розгорнуто.

На тлі гострої критики посол Німеччини в білорусі Дірк Шубель залишив свій пост у Мінську. Влада під керівництвом олександра лукашенка більше не продовжує йому візу та акредитацію, повідомив дипломат у Facebook у понеділок ввечері. Він розкритикував «кричущі порушення прав людини і міжнародного права» після президентських виборів 2020 року, які, за його словами, були сфальсифіковані і супроводжувалися «постійним насильством проти невинних людей».

Нагадаємо, раніше ЄС засудив варварські російські ракетні удари по Києву та інших містах України і застеріг білорусь від допомоги своєму союзнику.

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