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«Варвари та боягузи»: ЄС засудив російські ракетні удари та попереджає білорусь про наслідки

17:35 10 жовтня 2022
ЄС

Європейська комісія засудила «варварські» російські ракетні удари по Києву та інших містах України в понеділок і застерегла білорусь від допомоги своєму союзнику вбивати мирних жителів. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що діям росії «не місце в 21 столітті», додавши в твіттері, що військова підтримка України з боку блоку вже в дорозі.

«Це варварські і боягузливі напади… спрямовані проти невинних цивільних осіб, які прямують на роботу і в школу в ранковому трафіку», — заявив Пітер Стано, речник питань зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу на щоденному брифінгу Комісії, повідомляє Reuters.

Він назвав ці удари порушенням міжнародного гуманітарного права і заявив, що політичне і військове керівництво росії буде притягнуто до відповідальності за ці та інші військові злочини.

В адміністрації президента України вважають, що спроби російських терористів залякати українців приречені на невдачу.

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