У суботу вранці потужний вибух серйозно пошкодив побудований росією міст до тимчасово окупованого півострову. Вартість державних контрактів на забезпечення безпеки мосту перевищує 32 мільйони доларів США, повідомляє телерадіокомпанія BBC News.

На тлі дискусій про ймовірну диверсію з боку сил, пов'язаних з Україною, зазначається, що цей пункт пропуску за задумом мав бути добре захищеним. Російські державні структури уклали контракти на суму понад 2 мільярди рублів (еквівалентно 23 мільйонам доларів США) на забезпечення безпеки мосту у 2022 році, повідомляє ВВС. За охорону автомобільної ділянки відповідає компанія, підпорядкована російському міністерству транспорту. На ці цілі вона отримувала близько 53 млн рублів (понад 850 тис. дол. США) щомісяця до липня 2022 року, повідомляє ВВС. У серпні сума контракту зросла до майже 67 млн рублів (близько 1 млн дол. США). А ще раніше, у квітні, тобто післе російського вторгнення в Україну, компанія уклала договір на дообладнання автомобільного мостового переходу «технічними засобами із забезпечення транспортної безпеки». Вартість контракту склала 617,9 млн рублів (9,9 млн доларів США).

За охорону залізничної частини мосту відповідає окрема компанія. Укладено контракт на надання послуг з охорони мосту в Крим у 2022 році на суму 937 млн рублів (понад 15 млн дол. США). 27 лютого, через кілька днів після початку російського вторгнення, компанія отримала додатково 70 мільйонів рублів (понад 1,1 мільйона доларів США) на обслуговування систем безпеки на залізничній частині мосту. У контрактах, зазначає ВВС, вказується, що їхні підрядники повинні забезпечити безпеку, на автомобільній частині: арок мосту, тунелів і технічних входів на опорах, а на залізничній частині: підходів до мосту та простору під мостом.

Вибух на мосту через Керченську протоку зменшить його пропускну здатність, що значно вплине на і без того напружену здатність росії утримувати війська на півдні України, повідомило Міністерство оборони Великобританії. Як зазначається у щоденному зведенні розвідки, дві з чотирьох смуг проїжджої частини дороги зруйновані у кількох місцях на відстані близько 250 метрів.

Як повідомлялося раніше, експерти проаналізували ситуацію в Криму після вибухів на мосту та відзначили, що можливості доставки вантажів поромами будуть обмежені.

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