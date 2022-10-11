18-річна українка Литвиненко перемогла олімпійську чемпіонку та здобула медаль чемпіонату світу

У столиці Узбекистану Ташкенті проходить чемпіонат світу з дзюдо.

Першу медаль для України виборола 18-річна Єлизавета Литвиненко у ваговій категорії до 78 кг. Наша співвітчизниця, для якої це був перший дорослий турнір у кар'єрі, на своєму турнірному шляху здолала Мігле Дуденайте з Литви (10:0), бронзового призера ЧС-2019 Лоріану Куку з Косова (10:0) та італійку Джорджію Стангерлін (10:0). У півфіналі українка мінімально поступилася китаянці Ма Чженьчжао (1:0), а в матчі за «бронзу» впоралася з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 японкою Сорі Хамадою (10:0).

Додамо, що не змогла завоювати медаль наша бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід. Виступаючи в категорії до 57 кг, киянка програла у чвертьфіналі Рафаелі Сілві з Бразилії (0:10), яка згодом здобула «золото», а у втішному протистоянні мінімально поступилася Лхагватогогійну Енхріїлену з Монголії (0:1).

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме до 13 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український дзюдоїст Зантарая розкритикував федерацію за «пасивну підтримку війни».

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram