Відома австралійська астрологиня Анжела Перл впевнена, що сьогодні, 12 жовтня 2022 року, не варто ділитися з усіма своїми планами та задумами.

Крім того, у найнапруженіших ситуаціях інтуїція підкаже правильне розв'язання всіх проблем — для цього важливо постаратися почути її голос, впевнена експертка.

Овен

Імовірні дрібні неприємності на роботі, які можуть перешкодити виконати заплановане у визначений термін. Через це може виникнути роздратування. А різкі висловлювання призведуть до конфліктів. На ґрунті фінансових питань можливі непорозуміння у сім'ї. Увечері бажано відпочити у спокійній обстановці.

Телець

День не дуже вдалий для активної діяльності. Краще присвятити його відпочинку, романтичним зустрічам та дружньому спілкуванню. Усе це важливі чинники у житті. Не виключені зміни у любовній сфері, які підштовхнуть до рішучих дій. Побутові проблеми доведеться вирішувати ввечері, можна поєднатися з рідними для більш ефективної роботи.

Близнюки

Необхідно добре продумувати свої вчинки та дії. Інакше проблем не уникнути. Можливі проблеми у стосунках з близькими, потрібно постаратися з'ясувати причину та все врегулювати. Добре планувати посиденьки з друзями, які зарядять позитивними емоціями та дадуть змогу непогано провести час.

Рак

Ранок може дати деякі неприємні моменти. Але згодом їх можна буде врегулювати. Можна зосередитися на справах, які приносять користь та задоволення. Можливі поїздки, зміна ситуації не завадить. У дорозі можуть бути нові та цікаві знайомства. Ймовірно початок романтичних стосунків.

Лев

Роботи може бути дуже багато. Головне, не поспішати, щоб не допустити помилок. Можливі ділові переговори, де потрібно зосередитись. Імовірні грошові надходження, які дадуть змогу придбати необхідні речі. Увечері романтичні побачення принесуть радісні моменти.

Діва

Плідно необхідно попрацювати над важливими завданнями, які можуть покращити матеріальне становище. Сприятливий час для навчання, здобуття нових знань, а головне — досвіду, що допоможе надалі. Близькі люди порадують своєю увагою та приємним спілкуванням. З другою половинкою доведеться складніше, стосунки можуть бути дуже напружені.

Терези

Не дуже добрий період для складних та важливих питань. Можна звернутися за допомогою до досвідчених людей, якщо така буде потрібна. У робочих моментах можливі деякі зауваження, які потрібно врахувати. У стосунках з коханою людиною важливо знайти спільне рішення, яке б влаштувало всіх. Увечері корисні прогулянки та активний відпочинок.

Скорпіон

Хороші результати дадуть заплановані ділові переговори. Інтуїція підкаже правильний напрямок для кар'єрного зростання. Можливі хороші новини щодо родичів. Увечері необхідно зайнятися наведенням ладу у будинку, можна зробити генеральне прибирання. Потім корисно відпочити, можна переглянути улюблений фільм або почитати книгу.

Стрілець

Цього дня може зіпсувати стосунки запальність. Тому що можна випадково образити близьких та оточення різкими висловлюваннями. Потрібно постаратися контролювати свої емоції. Поліпшити настрій допоможе невелике сімейне свято, де можна весело та добре провести час. Також буде можливість поговорити на відверті теми.

Козоріг

Імовірні ділові відрядження, де можна познайомитися з людьми, які мають такі ж інтереси по життю. Не виключені швидкоплинні захоплення, які подарують масу незабутніх емоцій. Після приїзду чекають домашні справи, які потрібно виконати. Вечірній час непогано присвятити улюбленому заняттю.

Водолій

Можна знайти застосування своїм талантам. Вдалими виявляться придбання, які стануть у нагоді для роботи або навчання. Нагадають про себе близькі друзі, які вимагатимуть уваги та спілкування. Можна навіть планувати поїздку за місто або на природу, де незвична ситуація відверне й дасть змогу відпочити.

Риби

Не варто поспішати з рішеннями та вчинками, вони можуть принести неприємності. Спочатку потрібно все добре прорахувати, щоб ніде не допустити помилок. Важливі питання, які потребують особливої уваги, краще перенести на другий день, даний момент несприятливий. З коханою людиною можуть бути напружені стосунки через небажання один одного розуміти. Необхідно розібратися у ситуації та знайти вихід.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень читайте на сайті «ФАКТІВ».

376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram