Сили оборони щодня продовжують знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Минулого бойового дня українські бійці ліквідували 270 рашистів, завдяки чому загальні втрати путіністів з початку вторгнення в Україну становлять близько 63380 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окрім особового складу, ворог втратив:

- танків — 2505 (+1 за добу),

- бойових броньованих машин — 5181 (+19),

- артилерійських систем — 1507 (+11), РСЗВ — 355 (+2),

- засобів ППО — 182 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1129 (+15),

- крилатих ракет — 315 (+20),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3927 (+11).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

У відповідь українці у коментарях наголошують на ефективній роботі ЗСУ, відзначаючи, зокрема, кількість збитих ракет та дронів, що дуже важливо в нинішній ситуації.



Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах семи населених пунктів у Донецькій області. Підтверджено поразку нашою авіацією тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони супротивника.

ЗСУ також знищили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також понад двадцять інших важливих об'єктів ворога.

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