40.16 / 41.20 38.52 / 39.84
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Особлива подяка — за знищені ракети ворога»: названі втрати рашистів за добу

11:08 12 жовтня 2022
втрати

Сили оборони щодня продовжують знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Минулого бойового дня українські бійці ліквідували 270 рашистів, завдяки чому загальні втрати путіністів з початку вторгнення в Україну становлять близько 63380 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окрім особового складу, ворог втратив:

- танків — 2505 (+1 за добу),

- бойових броньованих машин — 5181 (+19),

- артилерійських систем — 1507 (+11), РСЗВ — 355 (+2),

- засобів ППО — 182 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1129 (+15),

- крилатих ракет — 315 (+20),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3927 (+11).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

У відповідь українці у коментарях наголошують на ефективній роботі ЗСУ, відзначаючи, зокрема, кількість збитих ракет та дронів, що дуже важливо в нинішній ситуації.


Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах семи населених пунктів у Донецькій області. Підтверджено поразку нашою авіацією тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони супротивника.
ЗСУ також знищили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також понад двадцять інших важливих об'єктів ворога.

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наталія Кличко

«Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей»: Наталія Кличко розповіла, як пережила ракетну атаку на Київ

гроші

З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: кому пощастить

бачок

Навіщо господині кидають лимонну кислоту у зливний бачок унітазу: дуже корисна порада

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту