Дивно, що не знайшли візитівки: у Буданова прокоментували «звинувачення» у «підриві Кримського мосту»

Російська влада, яка спочатку не могла визначитися з тим, через що виникла пожежа на Кримському мосту, вирішила покласти провину на начальника українського ГУР Кирила Буданова.

У відомстві Буданова звинувачення росіян в організації вибухів на Кримському мосту назвали нісенітницею.



«Нісенітниця вся діяльність фсб та слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», — сказав представник ГУР у коментарі «Суспільному».

Як відомо, 12 жовтня силові структури росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту 8 жовтня. За даними фсб, організатором вибуху та пожежі на Кримському мості нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.

У ході розслідування затримано 5 громадян росії, 3 громадян України та Вірменії, підозрюваних в підготовці підриву мосту, заявили у фсб.

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