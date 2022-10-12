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Де дивитися онлайн «Вадуц» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

14:57 12 жовтня 2022
Вадуц&nbsp;— Дніпро-1

У четвер, 13 жовтня, «Дніпро-1», який зіграв із «Вадуцем» внічию (2:2) у словацькому Кошице, вирушить у гості до клубу з Ліхтенштейну в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій (початок — о 22:00 за київським часом).

Між очними поєдинками в єврокубку суперники провели поєдинки в національних чемпіонатах. Підопічні Олександра Кучера завдяки хет-трику Артема Довбика здобули чергову, уже п'яту поспіль, перемогу, розгромивши в Ужгороді луганську «Зорю» — 3:0, і зі стовідсотковим показником очолюють турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи донецький «Шахтар» на два очки.

«Вадуц» же, який виступає у другому за силою дивізіоні Швейцарії, уникнув гостьової поразки від «Шаффхаузена», програючи по ходу матчу в два м'ячі, — 2:2 (Бобаділья, 35, Ліка, 42 — Джокіч, 77, Хаджі, 82, з пенальті). Примітно, що підопічні Алессандро Манджарратті поки не можуть виграти в чемпіонаті, в десяти поєдинках зі старту сезону по п'ять разів зігравши внічию та програвши (різниця м'ячів — 13:22), і лише на одне очко випереджають «Ксамакс», що йде на останньому місці.

Відеоогляд матчу «Шаффхаузен» — «Вадуц» — 2:2

У майбутній зустрічі букмекери віддають невелику перевагу українській команді. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на виграш «Дніпра-1» з коефіцієнтом 2,23, на нічию — 3,50, на успіх команди з Ліхтенштейну — 3,10.

У прямій трансляції матч «Вадуц» — «Дніпро-1» на території України покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Група E. 4-й тур

13 жовтня (четвер)

«Вадуц» — «Дніпро-1» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі в групі Е кіпрський «Аполлон» прийме в Лімассолі голландський АЗ (початок — о 22:00).

Становище команд у групі Е: 1. АЗ — 9 очок; 2. «Дніпро-1» — 4; 3. «Вадуц» — 2; 4. «Аполлон» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на 95-й хвилині втратив перемогу над мадридським «Реалом».

Фото ФК «Дніпро-1»

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