«Динамо» розгромило в «тривожному» поєдинку «Рух» і втратило Бойка: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 9 жовтня, в Ужгороді, Києві та Львові відбулися чергові матчі 6-го туру української прем'єр-ліги.



Чемпіонат України. 6-й тур

9 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Рух» (Львів) — 3:0 (Буяльський, 43, 61, Тимчик, 80). Юніорські склади — 2:3.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 54), Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук (Андрієвський, 84), Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 55), Циганков (Караваєв, 84), Бесєдін (Ванат, 78).

На формально домашню зустріч проти «Руха», що набрав ходу (3:1 з «Зорею» і 2:2 з «Вересом»), динамівці прибули до Львова після образливої поразки в матчі Ліги Європи від «Ренна» (1:2).

Практично весь перший тайм команда Леоніда Кучука успішно стримувала тиск хлопців Мірчі Луческу і за нагоди навідувалися до володінь Бойка. Але на 43-й хвилині після навісу Вівчаренка грубо помилився голкіпер львів'ян Паньків, і Буяльський вгатив м'яч у сітку.

Ще наприкінці першого тайму, здавалося, був близьким до заміни через травму голкіпер киян Бойко. Але Денис все ж вийшов на другу половину, хоча незабаром поступився місцем у воротах Нещерету. З огляду на травму Бущана на останньому рубежі у киян тепер теж серйозні кадрові проблеми.

Вже з Нещеретом у воротах «Динамо» у другій 45-хвилинці забило ще два м'ячі та відсвяткувало третю поспіль перемогу в УПЛ. Спочатку «дубль» оформив Буяльський, а вже після того, як гру на «Арені Львів» на 80-й хвилині на цілу годину та 15 хвилин було призупинено через повітряну тривогу у Львові, ефектним дальнім «пострілом» відзначився Тимчик — 3:0.

«Дніпро-1» — «Зоря» (Луганськ) — 3:0 (Довбик, 29, 59, 75). Юніорські склади — 4:1.

Команда Олександра Кучера, яка розчарувала вболівальників єврокубковою нічиєю з «Вадуцом» з Ліхтенштейну (2:2), продовжила свою переможну ходу в чемпіонаті України. Вигравши третій матч поспіль з рахунком 3:0 і вперше в історії здолавши «Зорю», «Дніпро-1» очолив турнірну таблицю УПЛ.

Героєм поєдинку в Ужгороді став форвард «Дніпра-1» та збірної України Довбик, який оформив дебютний у кар'єрі хет-трик і забив у 10 матчах сезону 8 м'ячів.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Минай» — 0:0. На 43-й хвилині вилучений Дібанго («Кривбас»). Юніорські склади — 1:0.

Команда Юрія Вернидуба, яка понад тайм грала на столичному «Олімпійському» у меншості, не змогла відсвяткувати першу перемогу в чемпіонаті. У свою чергу, «Минай» не лише вивіз з Києва одне очко, а й перервав свою жахливу серію з пропущеними голами, яка налічувала 13 матчів.

8 жовтня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Чеснаков, 49, Сефері, 88 — Бобко, 53). На 90+4-й хвилині вилучений Кравченко («Чорноморець»). Юніорські склади — 5:0.

7 жовтня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Металіст» (Харків) — 1:2 (Кльоц, 79, з пенальті — Прядун, 29, Каплієнко, 67). Юніорські склади — 1:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Інгулець» (Петрове) — 0:0. Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 15 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (5);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Металіст» — 10 (6);

5. «Зоря» — 10 (6);

6. «Верес» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (5);

9. «Металіст 1925» — 8 (5);

10. «Ворскла» — 7 (6);

11. «Минай» — 5 (6);

12. «Львів» — 4 (5);

13. «Рух» — 4 (6);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 4 — Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц («Верес»).

Зазначимо, що в рамках 6-го туру 10 жовтня відбудеться поєдинок «Олександрія» — «Металіст 1925». Матч «Львів» — «Шахтар» було перенесено на пізніший термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Реал».

Фото ФК «Динамо»

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