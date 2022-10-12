«Шахтар» на 95-й хвилині втратив перемогу над «Реалом»: відеоогляд матчу

У вівторок, 11 жовтня, донецький «Шахтар», який із мінімальною різницею поступився в гостях «Реалу» (1:2), приймав мадридський клуб у Варшаві в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Група F. 4-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 1:1.

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Зубков (Тейлор, 82), Мудрик (Петряк, 85), Траоре (Сікан, 76).

«Реал»: Лунін, Васкес, Фернандес, Рюдігер, Менді (Алаба, 68), Тчуамені (Модрич, 57), Кроос, Вальверде (Камавінга, 68), Родріго (Асенсіо, 68), Азар (Вінісіус, 57) .

Голи: Зубков (46) — Рюдігер (90+5).

Приїзд чинного володаря трофею викликав у Варшаві підвищений інтерес, і перед початком поєдинку 29 тисяч уболівальників прикрасили заповнені трибуни стадіону Війська Польського величезними «прапорами» України та Польщі.

Як і очікувалося, у стартовому складі «вершкових» знову з'явився український голкіпер Андрій Лунін, який у вікенд провів перший «сухий» матч за мадридський клуб. Звісно, хотів Андрій зберегти свої ворота «на замку» і цього вечора, незважаючи на те, що грав проти своїх співвітчизників, з більшістю із яких регулярно перетинається в національній збірній.

«Гірники» особливих проблем Луніну в першому таймі не створили — українець відверто нудьгував у рамці воріт. А ось його колезі Трубіну кілька разів довелося вступати у гру — голкіпер «Шахтаря» виявився на висоті після ударів Бензема від кута штрафного майданчика та пострілу Вальверде під поперечину з центральної зони.

Тим більше нелогічним, виходячи з перебігу подій до перерви, виглядав швидкий гол «Шахтаря» одразу після поновлення гри. Михайличенко виконав нехитрий навіс із лівого флангу, Менді не зміг дістатися м'яча, і Зубков головою пробив точно в кут — 1:0. Це був перший удар у рамку воріт «Реала» в матчі…

Мадридці, зважаючи на все, не особливо були готові до такого розвитку подій, оскільки особливих моментів біля воріт Трубіна і згадати не можна — при цьому гостям не допомагало й те, що Карло Анчелотті змінив практично всю лінію атаки, за винятком лише Крооса та Бензема.

Більше того, «гірники» цілком могли подвоювати свою перевагу. Спочатку Траоре втік віч-на-віч із Луніним, але український воротар виловив м'яч у ногах форварда, а потім сам Лассіна не зміг відправити м'яч, що відскочив до нього, під поперечину. Ще в одному епізоді Зубков класно приклався здалеку, але й тут Лунін зіграв надійно, парирувавши підступний м'яч на кутовий.

На останніх хвилинах футболісти «Шахтаря» відійшли назад, сподіваючись зберегти мінімальний рахунок. І якщо в епізоді з ударом Вінісіуса успіх був на боці підопічних Ігора Йовічевіча, то на п'ятій (!) компенсованій хвилині після навісу до штрафного майданчика Трубін і Матвієнко не змогли завадити Рюдігеру відправити м'яч у ворота — щоправда, при цьому автор результативного удару отримав сильний удар в обличчя та залитий кров'ю залишив межі поля.

У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию — 1:1, яка зберігає для «Шахтаря» хороші шанси на вихід до плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Лейпциг» — 6; 3. «Шахтар» — 5; 4. «Селтик» — 1.

У наступному турі 25 жовтня зіграють: «Селтик» — «Шахтар», «Лейпциг» — «Реал».

Зазначимо, що в Юнацькій лізі УЄФА донецький клуб знову, як і тиждень тому в Мадриді, був розгромлений «Реалом» — 0:3 (Перес, 22, Хіменес, 55, Герреро, 86). В іншому матчі групи шотландський «Селтик», граючи весь другий тайм у меншості, поступився німецькому «Лейпцигу» — 0:2.

Відеоогляд матчу «Шахтар» U19 — «Реал» U19 — 0:3

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Шахтар» — 6; 3. «Лейпциг» — 4; 4. «Селтик» — 3.

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Фото uefa.com

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