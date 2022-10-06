«Дніпро-1» ледве врятував гру з клубом із Ліхтенштейну: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 6 жовтня, «Дніпро-1», який раніше поступився у групі АЗ (0:1) і переміг «Аполлон» (3:1), провів на стадіоні «Кошицька футбалова арена» у словацькому Кошице поєдинок 3-го туру Ліги конференцій проти «Вадуца» з Ліхтенштейну.

Ліга конференцій. Група Е. 3-й тур

«Дніпро-1» (Україна) — «Вадуц» (Ліхтенштейн) — 2:2

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк (Бланко, 46), Сарапій, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський (Громов, 62), Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50), Пихальонок, Амаш (Горбунов, 46) Довбик.

Голи: Довбик (6), Пихальонок (78) — Фер (26), Гассер (47).

На передматчевій пресконференції один з наставників «Дніпра-1» Валерій Городов заявив, що тренерський штаб застерігає підопічних від шапкозакидального ставлення до команди з крихітного князівства. Мабуть, знав, що говорив. Так, «Вадуц» у двох поєдинках у групі набрав лише одне очко (0:0 з «Аполлоном» та 1:4 з АЗ), так, команда в турнірній таблиці другого швейцарського дивізіону посідає передостаннє, 9-е, місце. Але при цьому не треба було забувати, що на шляху до групового турніру ліхтенштейнці сенсаційно вибили з єврокубків словенський «Копер» (1:0 та 1:1), турецький «Сівасспор» (1:1 та 4:2) та австрійський «Рапід» (1:1 та 1:0).

Дніпряни повели у рахунку вже на 5-й хвилині, коли Довбик після передачі з лівого флангу зблизька вразив ворота «Вадуца», забивши свій 5-й гол у сезоні — 1:0.

Щоправда, тішилися номінальні господарі перевагою у рахунку недовго. Вже на 26-й хвилині дуже грамотна атака ліхтенштейців завершилася більярдним ударом швейцарця Фера — 1:1. Більше того, черговий хаос в обороні команди Кучера незабаром ледве не призвів до другого взяття воріт бразильця Валефа.

У перерві тренерський штаб «Дніпра-1», незадоволений діями підлеглих, зробив одразу три заміни (щоправда, Лучкевич вже за кілька хвилин «зламався» і змушений був повернутися на лаву запасних). А «Вадуц» тим часом забив другий м'яч. На 47-й хвилині після подачі кутового Гассер головою «розстріляв» ворота «Дніпра-1» — 1:2. Отакої.

І лише після того, як у воротах дніпрян ледь не побував третій м'яч, один з лідерів чемпіонату України взявся за справу, нарешті став діяти швидше та агресивніше, при цьому не забуваючи «дивувати» в обороні. І все ж на 78-й хвилині після удару Пихальонка та рикошету від суперника м'яч опинився у сітці воріт «Вадуца» — 2:2.

У час, що залишився до фінального свистка, «Дніпро-1» «провисів» на воротах ліхтенштейнців, у яких, бідних, уже зводило ноги, але вони вистояли. Піжонство, хлопці з «Дніпра, безкарним не лишаються…

В іншому матчі в групі Е о 22:00 в Алкмаарі зіграють голландський АЗ та кіпрський «Аполлон».

Становище команд: 1. АЗ — 6 очок (2 матчі); 2. «Дніпро-1» — 4 (3); 3. «Вадуц» — 2 (3); 4. «Аполлон» — 1 (2).

У наступному турі 13 жовтня відбудуться поєдинки: «Вадуц» — «Дніпро-1» та «Аполлон» — АЗ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» розгромив у чемпіонаті України «Львів».

Фото ФК «Дніпро-1»

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