Під час виступу Земфіри українка передала на сцену жовто-блакитний прапор: реакція співачки здивувала

Українка Катерина Козачук побувала на концерті Земфіри в Лімассолі, де артистка закликала зупинити війну, й обурилася її вчинком. І ось чому.

Дівчина розповіла, що на концерт не дозволяли приносити українську символіку. Але Катерина взяла жовто-блакитний прапор, змогла пронести його та навіть передати на сцену Земфірі. І що ж співачка? За словами українки, Земфіра просто «з кам'яним обличчям підняла його і, не розгортаючи, віднесла за лаштунки», а потім спокійно, без жодних коментарів, продовжила співати.

«Під час її промови та пісні „Не стріляйте“ я все-таки зважилася і прорвалася крізь натовп зі своїм прапором, тому що вірила в її щирість. І коли я таки дійшла, мені вдалося докинути його прямо їй під ноги… секунда, гасне світло, артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і, не розгортаючи, забирає його за куліси. Я і весь натовп починає кричати „ні війні“. Проходить хвилин 5 і вона повертається на сцену, щоб далі співати, як ні в чому не бувало, і збирати квіти з перших рядів… Завіса», — розповіла Катерина Козачук.

Вчинок Земфіри дуже розчарував фанатку, вже колишню. Дівчина сумнівається в щирості Земфіри.

«Мінус 1 прапор улюбленої країни. Мінус 1 улюблений артист із мого плейлиста. Більше її для мене не існує. І, сподіваюся, для більшості українців, які вчора були на концерті теж і бачили весь цей цинізм», — обурилася Катерина й показала фрагмент з прапором в Інстаграм.

На її допис звернула увагу Катерина Осадча і вкотре наголосила, що нам не потрібно шукати «хороших росіян». І на прикладі Земфіри пояснила, чому саме.

«Земфіра на великих сольних концертах 24 і 26 лютого не сказала ані слова проти війни, заспівала пісню-натяк, а тоді ще можна було підняти людей і закликати до дій, щоб реально зупинити кровопролиття. Напередодні „промови“ в Ізраїлі, на концерті на Кіпрі відбирали українські прапори при вході на концерт, це там де маємо підтвердження від свідків (дивіться в каруселі) (ходити чи не ходити на концерти росіян вибір кожного). Те що не розвернула прапор, що пронесли на концерт і передали на сцену, а тихенько віднесла за лаштунки, її вибір, не її країна, ми і не просимо. За слова проти війни дякуємо, але давайте дивитися завжди глибше», — пише Катерина Осадча. Вона додала, що росіяни нас не розуміють і не зрозуміють ніколи.

Раніше Осадча закликала взагалі не згадувати російських знаменитостей в публічному просторі та у ЗМІ, нехай живуть собі своїм життям подалі від нас.

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