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«Молюсь, щоб моя країна припинила війну»: Земфіра вперше висловилася про російське вторгнення в Україну

12:23 12 жовтня 2022
Земфіра

Російська співачка Земфіра, яка випустила потужний антивоєнний кліп з кадрами з Маріуполя, вперше публічно виступила проти російського вторгнення в Україну та закликала зупинити кровопролиття. Артистка перервала мовчання після жорстокої ракетної атаки на Київ та інші міста нашої країни. Земфіра висловила свою позицію під час концерту у кіпрському місті Лімассол.

«Сьогодні 228 день війни, 228 день пекла, який став реальністю, — сказала Земфіра. — Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб моя країна припинила цю війну». Після цього співачка виконала пісню «Не стріляйте».

Земфіра опублікувала фото з Пугачовою, яка підтримала її на концерті в Ізраїлі, і зізналася, що саме Алла Борисівна мотивувала її не мовчати.

«Не стала б писати до закінчення туру, якби… Алла Борисівна відвідала концерт, похвалила музикантів, сказала, що я дитина на сцені. А я хочу у відповідь сказати — ви крута. Безумовна величина. Не важливо, як ми відчуваємо музику, ми обидві співачки нашої країни», — написала Земфіра під спільним фото з Пугачовою.

Після повномасштабного вторгнення армії росії на територію України багато російських музикантів виступили проти війни. За це їх визнали інноагентами, заборонили концертну діяльність у рф.

Засновника групи ДДТ Юрія Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів за звинуваченням у дискредитації дій російської армії.

Інноагентом також визнали чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. Співачка заявила, що повністю поділяє його позицію і разом із молодшими дітьми покинула росію.

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