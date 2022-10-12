«Ми ще ніколи не були так близько до конфлікту між росією і НАТО»: чеський генерал

За останні кілька десятиліть рф і НАТО ще ніколи не були так близько до реального конфлікту, чи то звичайного, чи то ядерного, як зараз. Про це заявив начальник генерального штабу чеської армії Карел Ржегка, виступаючи на конференції, присвяченій російській силі та впливу на Європу, повідомляє www.novinky.cz.

«Період попередження про можливий конфлікт на європейському театрі воєнних дій може бути відносно коротким, — сказав Ржегка. — НАТО тепер має чітко визначеного супротивника в Європі. Раніше ми соромилися називати росію загрозою, противником чи чимось подібним, а вони нас так називають, так до нас ставляться. Ви повинні чітко розуміти, що я, як начальник штабу, абсолютно чітко знаю, що якщо я збираюся воювати з кимось тут, на європейському театрі воєнних дій, то хто це буде. На даний момент, швидше за все, це Російська Федерація».

Генерал вважає, що сподіватися на швидке завершення російсько-українського конфлікту не можна. «Все може статися, але я цього не бачу», — зазначив він.

За його словами, конфлікт також не має хорошого рішення.

«Зараз ми говоримо про те, наскільки поганим — більш-менш — буде рішення в майбутньому», — додав він.

Крім того, Карел Ржегка наголосив, що Чеська Республіка має бути дійсним союзником НАТО. «Ми не повинні забувати, для чого у нас є армія і збройні сили, — сказав він. - Армія існує для того, щоб воювати, вона існує для того, щоб готуватися до війни, і в цій ролі вона незамінна».

Раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз щодо того, як довго триватиме активна фаза війни з росією та коли ЗСУ увійдуть до Криму.

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