Здавали ворогові патріотів: СБУ викрила зрадників-«гауляйтерів» на Херсонщині та у Лимані

У Лимані, що на Донеччині, який Сили оборони України остаточно зачистили на початку жовтня, а також у кількох населенних пунктах Херсонщини СБУ викрила депутата від опзж та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву рашистам.

«У деокупованому Лимані контррозвідка затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилася співпрацювати з агресорами. Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване „управление труда и соцзащиты населения“ в тимчасово захопленому місті. Також вона допомагала агресорам збирати дані про учасників АТО, які проживали на території міста», — повідомляють в СБУ.

Ще одного колаборанта, який був керівником місцевої окупаційної адміністрації, затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Чоловік агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також «здавав» українських активістів, зокрема, учасників руху спротиву.

Також СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого «первого заместителя военно-гражданской администрации» тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. Раніше чоловік був депутатом місцевої ради від забороненої нині партії опзж. Він приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Наразі колаборант допомагає загарбникам у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема, постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

«Кожного з кремлівських „гауляйтерів“ буде покарано», — попередили в СБУ.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. Зокрема, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів відбула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Ілюстративне фото зі сторінки СБУ у соцмережах

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