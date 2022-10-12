«Перш за все громадяни, а потім музиканти»: «Антитіла» скасували гастролі у Польщі

Український співак та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який місяць тому залишив службу в ЗСУ, записав відеозвернення після ракетних ударів по містах України. У ньому він висловив свій жаль щодо наслідків обстрілів та розповів про творчі плани.

«Війна, до якої, здавалося б, ми мали адаптуватися та звикнути, як би дивно це не звучало, набуває нових, жахливіших форм. Окупанти нанесли масований ракетний удар по території всієї України. Міста, містечка, наш рідний Київ. Сотні смертей невинних цивільних людей, руйнування інфраструктури, важливої енергетичної інфраструктури. Усе це чимось нагадує початок війни. Усім зрозуміло, що це новий етап ескалації і чим це закінчиться — невідомо. Нам потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Для нас так само зрозуміло, в першу чергу, як громадянам країни, а вже в другу чергу, як музикантам, що ми маємо бути зі своїм народом».

За словами Тараса, вони із колегами гурту «Антитіла» прийняли важке, але важливе рішення.

«Ми маємо перенести жовтневі концерти у Польщі на 2023 рік. В цей час залишатимемося в Україні у тісній співпраці з нашим батальйоном та на зв’язку і в координації з нашими командирами. Нові дати концертів оголосимо найближчим часом, скоріш за все, це буде березень. Концерти обов’язково відбудуться, також в Польщі буде додано місто Краків. Квитки залишаються дійсними, ми будемо раді зустрітися з вами трішки пізніше, але якщо ваші плани не збігатимуться з новою датою, ви зможете повернути квитки в місцях придбання. Концерти в березні відбудуться без гурту Chemia. Антитіла дадуть повноцінні великі сольні концерти. Найближчим часом також будуть анонси концертів в інших країнах світу».

Нагадаємо, на початку жовтня Тарас Тополя вперше від початку війни побачився з дітьми.

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