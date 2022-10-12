«Збив потяг»: у США загинула українська біженка, яка втекла від війни з трьома дітьми

У США небайдужі українці розпочали збір коштів на поховання біженки Анни Дуднік. Як повідомляє організація, 7 жовтня вона загинула в жахливій залізничній катастрофі.

«Її збив потяг 163rd st, North Miami Beach. Анна та її родина менше 2 місяців тому були вимушені покинути рідну домівку і шукати прихистку у США у зв'язку з війною в Україні. Вона завжди хотіла мирного неба над головою у її дітей. У неї залишився чоловік та троє дітей 13, 12 та 10 років. Наша організація вирішила розпочати збір коштів, щоб допомогти сім'ї Анни. Кошти підуть на поховання (сім'я поки що в стані шоку) та невідкладні сімейні витрати».

Відомо, що наразі чоловік і діти Анни проживають у хрещеної матері. Допомогти родині можна за посиланням https://www.gofundme.com/f/funeral-expenses-for-anna-dudnik?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer

Нагадаємо, що в червні у Німеччині у залізничній катастрофі загинули дві жінки, які втекли від війни з України.

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