Українська чемпіонка Європи залишилася без дому після обстрілу рашистами Запоріжжя

20-річна українська волейболістка Тетяна Лазаренко поділилася особистою трагедією, пережитою після цілеспрямованого бомбардування рашистами житлових кварталів рідного для спортсменки Запоріжжя.

«Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає жодних військових об'єктів, як і в багатьох будинках, які зруйновані. Але, як виявляється, в цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики. Серйозно? Це звучить, як найдешевше виправдання тому, що зробили та роблять ці тварюки. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, двір, в якому я прожила 19 років. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких», — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото майже повністю зруйнованої багатоповерхівки.

Зазначимо, що Тетяна в парі з Ангеліною Хміль цього року спочатку стали бронзовими призерами чемпіонату Європи U22 з пляжного волейболу, а згодом вибороли «золото» на європейській першості у віковій категорії U20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета потрапила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

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