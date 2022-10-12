40.07 / 41.08 38.36 / 39.69
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українська чемпіонка Європи залишилася без дому після обстрілу рашистами Запоріжжя

20:45 12 жовтня 2022
Тетяна Лазаренко

20-річна українська волейболістка Тетяна Лазаренко поділилася особистою трагедією, пережитою після цілеспрямованого бомбардування рашистами житлових кварталів рідного для спортсменки Запоріжжя.

«Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає жодних військових об'єктів, як і в багатьох будинках, які зруйновані. Але, як виявляється, в цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики. Серйозно? Це звучить, як найдешевше виправдання тому, що зробили та роблять ці тварюки. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, двір, в якому я прожила 19 років. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких», — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото майже повністю зруйнованої багатоповерхівки.

Зазначимо, що Тетяна в парі з Ангеліною Хміль цього року спочатку стали бронзовими призерами чемпіонату Європи U22 з пляжного волейболу, а згодом вибороли «золото» на європейській першості у віковій категорії U20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета потрапила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталія Кличко

«Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей»: Наталія Кличко розповіла, як пережила ракетну атаку на Київ

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Мелітополь

У вас є два тижні: мелітопольських колаборантів закликають бути готовими терміново евакуюватися до Криму

гроші

З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: кому пощастить

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту