Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію «Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту ООН», зажадавши від кремля негайно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької, Запорізької Луганської та Херсонської областей України.

У документі, зокрема, наголошується, що рішення росії від 21 лютого, коли офіційна москва визнала «незалежність» так званих «лнр» та «днр», а також 29 вересня про входження до складу росії Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України, являють собою порушення територіаль-

ній цілісності та суверенітету України та йдуть урозріз із принципами Статуту ООН.

ГА ООН закликала не визнавати зміну російською федерацією статусу будь-якої з або всіх у сукупності українських територій і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які можна було б тлумачити як визнання будь-якого такого зміненого статусу.

Від росії вимагали скасувати ухвалені рішення та негайно вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Резолюцію підтримали представники 143 країн, 35 утрималися, а росія, білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія голосували проти.

Фото ООН

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримали територіальну цілісність нашої держави, назвавши резолюцію історичною.

«Світ сказав своє слово: російська спроба анексії є нікчемною і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!» — сказав він.

А американський президент Джо Байден назвав голосування в ГА ООН чітким сигналом москві: «Ставки цього конфлікту очевидні для всіх — і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: росія не може стерти з карти суверенну державу».

Нагадаємо, що у відповідь на спробу росії анексувати наші території Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО. В документі, зокрема, констатується неможливість ведення переговорів з нинішнім президентом росії володимиром путіним.

Фото Pixabay

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