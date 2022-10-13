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Спорт

Легенда «Реала» отримав унікальний подарунок від хлопчика, батьків котрого вбили росіяни

9:28 13 жовтня 2022
Ілля Костушевич та Лука Модрич

Легендарний футболіст «Реала», володар «Золотого м'яча"-2018 Лука Модрич після матчу Ліги чемпіонів з «Шахтарем» (1:1) зустрівся у Варшаві з 7-річним українським хлопчиком Іллею Костушевичем.

Батьки Іллі загинули під час обстрілу російською авіацією Маріуполя. Раніше знаменитий хорват спілкувався з Іллею завдяки відеозв'язку і ось тепер зустрівся особисто. До легенди футболу хлопця привів колишній партнер Модрича зі збірної Хорватії, а нині директор з футболу ФК «Шахтар» Даріо Срна.

Лука отримав із рук Іллі пам'ятний браслет. Обмежену кількість таких аксесуарів створили в Україні з останньої партії сплаву, виготовленого на заводі «Азовсталь». У відповідь Модрич подарував хлопчику свою футболку «Реала».

Даріо Срна, Ілля Костушевич та Лука Модрич

Нагадаємо, що раніше Ілля Костушевич написав зворушливий лист до тоді ще прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. До свого послання хлопчик додав намальований на аркуші А4 синьо-жовтий прапор, а також фотографію з кішкою Фросею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Циганков здійснив мрію хлопчика, який втратив батька.

Фото ФК «Шахтар»

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