«Зараз ООН на роздоріжжі — довіра чи крах»: Кислиця вказав на кривавий слід за росією у Генасамблеї

10 жовтня відбулося засідання ООН, на якому мали обговорювати недавню анексію росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права. Але масований ракетний обстріл України, внаслідок якого загинуло багато цивільних, змінив вектор засідання.

Починаючи виступ у Нью-Йорку, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповівши, що його країна зазнала нападу, також повідомив про загибель членів своєї родини під час масованого обстрілу ракетами.

«Терористична росія обстріляла столицю України та багато інших українських міст по всій країні щонайменше 84 ракетами та двома десятками безпілотних літальних апаратів. Об'єкти енергетики, житлові будинки, школи та університети, музеї та перехрестя у центрах міст були серед цілей, які пізніше Міністерство оборони росії визнало легітимними. Весь світ вкотре побачив справжє обличча терористичної держави, яка вбиває наших людей. Програючи на полі бою, вона використовує методи залякування. Навмисний напад на цивільних — це військовий злочин», — наголосив постпред.

Він також порівняв дії росії з діями нацистської Німеччини у 1930-х роках, коли та за допомогою референдумів здійснювала аншлюс.

За словами Кислиці, зараз ООН на переломному шляху: або організація відновить довіру до себе, або остаточно зазнає краху, що матиме катастрофічні наслідки. «Росія зараз намагається зробити все можливе, щоб повернути нас у 1930-ті роки, коли Гітлер знищував суверенні нації. шляхом вторгнення, фальшивих референдумів та аншлюсу. І ми зараз перебуваємо на переломному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху», — відзначив він.

За його словами, диктаторські режими загрожують усьому світу.

«Не можна сподіватися на мир, поки шалені диктатури існують поруч», — додав він.

Також постпред України вказав на кривавий слід, що тягнеться за російською делегацією.

«За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід; і зал наповнений запахом людської плоті, що тліє. Це те, що ми надто довго терпіли у Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті ж російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах у Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні», — наголосив Кислиця.

До речі, Генасамблея ООН відхилила пропозицію росії щодо таємного голосування з проекту резолюції про засудження «референдумів» на Донбасі — воно буде відкритим.

Рішення було ухвалено більшістю: 107 делегацій підтримали відкрите голосування, 13 висловилися проти, 39 утрималися.

Фото — скріншот

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