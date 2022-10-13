Україна може скасувати безвіз із білоруссю: Зеленський дав доручення

Влітку цього року Україна скасувала безвізовий режим поїздок для росіян. Цілком ймовірно, що аналогічне рішення може бути ухвалене й щодо білорусі — Кабміну доручено розглянути пропозицію, яка була викладена в електронній петиції на президентському сайті, що набрала більше 25 тисяч голосів.

Одже, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Стосовно порушеного у петиції питання зазначу наступне. Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами білорусі кордону з Україною, який закритий на в’їзд для громадян рб та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого. Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни», — пише Зеленський.

За його словами, наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян.

Нагадаємо, що нещодавно лукашенко та путін лукашенко домовилися про спільне розгортання військ на території білорусі, звідки ворог продовжує завдавати ударів по Україні.

Фото Офісу президента України

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