Збільшення пенсій неминуче: у ПФУ підтвердили збільшення суми виплат із 1 жовтня

У зв'язку з тим, що не всі українські пенсіонери мають доступ до достовірних джерел інформації, Пенсійний фонд вирішив ще раз підтвердити інформацію про те, що з 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій.

«Виплати зростуть у людей віком понад 70 років і у тих, хто має великий страховий стаж», — сказано в повідомленні Фонду в соцмережі.

Також у ПФУ пояснили, що згідно із законом про державний бюджет України з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати зросте з 6500 грн до 6700 грн. Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старше та мають страховий стаж: чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700×40%).

До того ж працюючим людям, у тому числі і таким, хто забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Доплата по 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 років

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

Доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначено пенсію, від тривалості страхового стажу та факту роботи.

Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, доплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

Пенсіонерам віком від 80 років доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком від 75 до 80 років та старше доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації ця доплата збільшилась до 456 гривень.

Мінімальна пенсія у 3000 гривень людям із великим страховим стажем

З 1 жовтня 2022 року запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старше, пенсія яким призначена відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та чоловіків, які мають страховий стаж, — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не повинен бути меншим за 3000 гривень.

Тим, хто має розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), який не досягає 3000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде розрахована у розмірі, пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 000 гривень.

При цьому у пенсіонерів у віці 80+ зі стажем 25 років у чоловіків та 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб віком від 70 до 80 років — менше ніж 2 500 гривень.

Збільшення мінімальних розмірів пенсій з інвалідності

З 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри «військових» пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, залежно від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 до 6532,50 гривень. Для інших — залежно від групи інвалідності та звання — від 4186 гривень до 5986,50 гривень.

До мінімального розміру пенсії за інвалідністю встановлюються надбавки, доплати та підвищення, передбачені законодавством.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижчим:

І група — 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01 липня 2022 року ця виплата становить 13175,50 гривень (2027×650%);

ІІ група — 525% прожиткового мінімуму ( з 01.07.2022 р. — 10 641,75 гривень (2027×525%);

р. — 10 641,75 гривень (2027×525%); ІІІ група — 360% прожиткового мінімуму (з 01.07.2022р. — 7297,20 гривень (2027×360%).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як розрахувати збільшення до пенсії за «зайві» роки роботи.

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