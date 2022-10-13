40.04 / 41.01 38.30 / 39.58
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

В Україні заборонили продаж 35 медпрепаратів, які виробляють за участю росії: які ліки у «чорному» списку

12:53 13 жовтня 2022
Пігулки

Міністерство охорони здоров'я України сформувало перелік із 35 лікарських засобів, використання яких підлягає тимчасовій забороні застосування в країні.

Йдеться про 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер». Ліки з переліку виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території росії З повним переліком можна ознайомитися на сайті міністерства, де також вказані лікі, які є аналогами.

«Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летать на нашу землю, — зазначив перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда. — При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування».

В МОЗ зазначили, що критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими.

Нагадаємо, що львівські вчені та студенти «Львівської політехніки» розробили незвичайний бинт, який дуже допоможе пораненим українським військовим. Він здатет зупиняти артеріальну кровотечу та надійно захищає рану при тривалому транспортуванні пацієнта.

Фото Pixabay

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

Зруйнований будинок

Ефект бумеранга: запущена по Харкову рашистська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді (фото, відео)

Марина Боржемська

«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту