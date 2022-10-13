В Україні заборонили продаж 35 медпрепаратів, які виробляють за участю росії: які ліки у «чорному» списку

Міністерство охорони здоров'я України сформувало перелік із 35 лікарських засобів, використання яких підлягає тимчасовій забороні застосування в країні.

Йдеться про 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер». Ліки з переліку виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території росії З повним переліком можна ознайомитися на сайті міністерства, де також вказані лікі, які є аналогами.

«Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летать на нашу землю, — зазначив перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда. — При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування».

В МОЗ зазначили, що критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими.

Нагадаємо, що львівські вчені та студенти «Львівської політехніки» розробили незвичайний бинт, який дуже допоможе пораненим українським військовим. Він здатет зупиняти артеріальну кровотечу та надійно захищає рану при тривалому транспортуванні пацієнта.

Фото Pixabay

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