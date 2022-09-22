Під час війни Україні на фронті потрібна не лише зброя та техніка, щоб знищувати ворога, а й спеціальні медичні прилади, ліки та перев'язувальний матеріал для порятунку наших поранених.

Львівські вчені та студенти «Львівської політехніки» розробили незвичайний бинт, який дуже допоможе пораненим українським військовим.

Новинка може зупиняти артеріальну кровотечу та надійно захищає рану при тривалому транспортуванні пацієнта, передає ТСН.



Розроблений бинт — це аналог відомого у всьому світі препарату, який зупиняє кров при тяжких ранах.

Бинт пройшов перший етап тестування та виявився вдалим. При цьому не повідомляється, які компоненти вчені використали у своїй розробці.

За словами авторів новинки, на передовій така пов'язка здатна врятувати життя. Мова про артеріальну — найбільш небезпечну кровотечу. При пораненні бійцям накладають турнікет, який перетискає кінцівку і таким чином зменшує крововтрату. Але якщо до лікарні їхати далеко й турнікет надто довго перетискає руку чи ногу — у тканинах розпочинається процес відмирання. Це може спричинити ампутацію.

Кровоспинний бинт дозволяє послабити турнікет та зберегти кінцівку.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно львівські медики врятували тяжко поранену жінку з Лимана Донецької області, зробивши шість складних операцій.

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