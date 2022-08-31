Ексчемпіон світу назвав єдину перевагу Ф'юрі над Усиком

Колишній чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер, який у жовтні минулого року був нокаутований Тайсоном Ф'юрі, поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою за титул абсолютного чемпіона світу між Циганським королем та українцем Олександром Усиком.

При цьому Деонтей бачить лише одну перевагу нинішнього володаря чемпіонського поясу WBC над нашим співвітчизником. «Думаю, що Ф'юрі занадто великий для Усика. Єдина перевага Тайсона — його габарити. Я дивлюся на це, як на бій Ф'юрі з Каннінгемом. Стів домінував над ним, але потім утомився та виглядав надто маленьким. Але в цьому поєдинку може статися що завгодно. Не можна недооцінювати роботу ніг Усика, як він маневрує. У боксі може статися все що завгодно», — зазначив Вайлдер в інтерв'ю ESNEWS.

Додамо, що Ф'юрі, який прийняв остаточне рішення про свою подальшу кар'єру, справді значно перевершує Усика в антропометрії. Різниця у зрості становить 15 см (206 см у Тайсона проти 191 см у Олександра), а у вазі «перевага» британця може досягти і 20 кг. Що казати, якщо сам Уайлдер зі своїми 201 см зросту та 108 кг ваги виглядав дрібним у порівнянні з Циганським королем…

Нагадаємо, що раніше бій Ф'юрі — Усик планували провести у грудні нинішнього року, тепер же ймовірними термінами проведення поєдинку називають середину лютого 2023-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик після перемоги над Джошуа очолив престижний рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.

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