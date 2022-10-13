Довела, що виступала не проти війни, а проти вобли: суд припинив справу проти «спецоперації»

На росії суди масово карають за протести проти війни. Так, Юрія Шевчука оштрафували за заперечення тотожності росії та дупи путіна. А московський депутат Олексій Горінов за плакат «Нет войне» взагалі отримав реальний семирічний термін. В Тюмені ж суд виправдав дівчину, яку поліцаї звинуватили в дискредитації московитської армії. Алісу затримали наприкінці вересня, коли вона намалювала на асфальті пацифік (Міжнародний символ миру — Авт.) та написала поруч «Нет в***е». Це тамтешнім «правоохоронцям» видалось занадто сміливим, а московитська армія, на їх думку, вкрай образилася й почувалася опущеною нижче плінтуса. За це пропонувалося покарати затриману штрафом у 30−50 тисяч рублів, а крейду, якою виконувався малюнок, конфіскувати на користь держави.

Та коли справу передали до суду, дівчина пояснила судді, що з дитинства ненавидить воблу (Це така каспійська тарань. — Авт.) — і тому вирішила вийти на протест проти цієї риби. Вона вказала, що при затриманні на площі «Єдінства і согласія» також поясняла це поліцаям, та ті вказали у рапорті, що затримана написала «НЕТ ВОЙНЕ» (хоча на фото й відео «процесу» й «місця злочину» були явно видні зірочки у слові «в***е»).

Суддя Романов все ж погодився з підозрюваною, що про війну вона навіть не згадувала і вказав обвинувачувачам, що заперечити слова дівчини про протест проти вобли і довести протилежне — неможливо. Тому відхилив їх докази, справу припинив і виніс постанову про повернення крейди затриманій, повідомляє телеграм-канал «Тюмень — богатый регион».

Найцікавіше, що поліцаї не додумались у доказах обвинувачення вказати, що крейда була СИНЬОЮ, а коробочка для неї — ЖОВТОЮ.

Щоправда у соцмережах знущаються з виправданої дівчини, вказують, о якщо вона така крута антивоєнна активістка — могла б і погодитися, що протестувала проти війни.

До речі, іноді рашистські «правоохоронці» настільки ідіоти, що карають за цитування… путіна. Так, у Пітері на 30 тисяч гривень був оштрафований маркетолог Артур Дмітрієв за слова «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Штраф не відмінили навіть по тому, коли він вказав: це цитата з промови путіна на минулорічному параді Перемоги.

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