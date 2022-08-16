Відбувся штрафом: Юрія Шевчука покарали за «дискредитацію» російської армії

Лідера російської рок-групи ДДТ Юрія Шевчука, концерт якого було скасовано у Москві, суд визнав винним у «дискредитації» російської армії та призначив штраф у розмірі 50 тисяч рублів (майже 30 тисяч гривень). Вина музиканта в тому, що на концерті в Уфі він висловився проти війни і сказав: «Батьківщина — не дупа путіна».

Як повідомляє «Медуза», Шевчук заявив, що завжди був проти воєн, у будь-якій країні та в будь-які часи.

«Я також проти війни, що триває вісім років на Донбасі, і нинішньої війни в Україні», — пояснив свою позицію Юрій Шевчук.

Утім, на засіданні музиканта не було. Його інтереси представляв адвокат Олександр Передрук. Він запевнив, що рішення суду буде оскаржено. Сам Юрій Шевчук рішення суду наразі не коментував.

Нагадаємо, після концерту ДДТ в Уфі на Юрія Шевчука склали адміністративний протокол.

«В Уфі мене закрили чоловік 6−10, допитували, я їм лекцію прочитав і запитав: пам'ятаєте, тоді влада змінилася, а якщо зараз зміниться, що робити будете? Замислились. Після допиту сфотографувалися зі мною. Я нікого не звинувачую, у них іпотеки, накази. Соціально-політичний расизм з усіх боків. Ліберальна демократія та путінські патріоти цілі списки складає, мені все це не до вподоби», — розповідав раніше Шевчук.

У недавньому інтерв'ю Гордєєвої Юрій Шевчук висловився, що в росії стріляють «Градами» пропаганди та засудив політику кремля.

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