«Рідна матір путіна жива, а він ось-ось помре від раку»: українська таролог

Відома таролог Людмила Хомутовська у одному зі своїх останніх ефірів із журналістом Ростиславом Калацинським підняла тему особистого життя диктатора-вбивці та його мотив війни з Україною.

«Те, що справжнє прізвище путіна насправді Привалов — правда. Але це таємниця, яка ховається за сімома замками. Навіть якщо зараз підняти якісь документи, інформації не знайдете, бо все знищено по вказівці диктатора. Карти кажуть, що Платон Привалов був трудягою, любив випити та гуляти. Розбивав багатьом дівчатам серце і в кінці життя закінчив недобре — як кажуть, опинився під забором. Свого рідного батька путін бачив, їх познайомила матір. І той чоловік перебував у не дуже доброму стані, одним словом — п’яний та обірваний. Його вже давно нема в живих. Президент рф знає, що по рідному батьку має сестер та братів, але він навіть не дивиться в ту сторону, бо не вважає себе частиною того роду. Скажу, що путін не зробив навіть жодних дій, аби познайомитись із кровними родичами по батьку.

Прийомний батько Георгій Осепашвілі бив путіна, але в його очах це було виховання. Й ці спогади дитинства ще тоді в ньому зародили такі почуття, які вилились потім у війну з Грузією. Щодо причетності путіна до смерті прийомних батьків напередодні свого президенства, то це не так. Це сталось само собою, вони справді хворіли.

Карти мені кажуть, що Віра Миколаївна Осепашвілі (путіна), яку кілька років тому польська журналістка назвала біологічною матір'ю незмінного керівника росії, дійсно є такою. Вона жива і путін їй фінансово допомагав. Востаннє вони бачились 10 років тому. Рідна матір, яка проживає у Грузії, гордиться сином, карти не показують, що є якась зневага. Що думає вона про вторгнення рф до України? Вважає, що все правильно. А ось війна у Грузії її більше зачепила. За матір'ю путіна є таємний наглядач у вигляді сторонньої людини. В неї, крім володимира, було троє дітей. Однієї дитини в живих нема вже".

На запитання чи була у путіна якась особиста історія, пов’язана з нашою державою, після якої він її так зненавидів, то таролог відповіла ствердно.

«Хтось когось чи обікрав, чи підставив. Це був українець. Й путін був у депресії, втратив гроші, і йому далось важко щось заново підняти. Він зневірився у людях. Але це було дуже давно. Для путіна нема авторитетів, він себе вважає „пупом“ землі».

Щодо шлюбу з людмилою путіною, то за словами Хомутовської, чоловік бив її.

«Але разом із тим багато плакав, не міг дати собі раду. Жінку лякало, що вона живе із таким чоловіком. Відносно доньок путіна, то вони дійсно його рідні діти. Не думаю, що вони не підтримують його думку і навіть побоюються. Спілкуються вони дуже мало, як батько він мало про них піклується. Багато цікавиться кабаєвою, то в них дійсно є діти. Він допомагає їм грішми».

Чи побачимо ми диктатора-вбивцю у наручниках, таролог вважає, що навряд чи.

«Хоча спроби будуть. Скоріш за все, він швидше піде зі свого світу. Бо інформація про онкологію — правда. Стан в путіна важкий. В минулому він мав інфаркт. Хочете вірте, хочете ні, але в наступному році путін може померти. Карти показують ще з літа, що це -ось-ось станеться».

Нагадаємо, раніше українська таролог Людмила Хомутовська після масштабних ракетних атак 10 жовтня за допомогою карт спрогнозувала ситуацію на найближчий час.



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