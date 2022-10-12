Екстрасенс розповіла, коли у путіна закінчаться ракети, і чи варто чекати нападу з боку білорусі

Відома екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше передбачила, що на міст через Керченську протоку взимку чекає «приліт», зробила розклад карт Таро щодо ситуації з обстрілами рашистами мирних міст, який показав, що цього року кремлівському диктатору путіну ще вистачить ракет.

Про це вона розповіла у програмі «Слава+», додавши, що наступного року ситуація стане більш оптимістичною.

«Я думаю, що після Нового року обстріли будуть дозованими. росія дозовано використовуватиме ракети, максимум одну-дві. В країні-агресорі зміниться політика, вони захищатимуть свої території», — стверджує Хомутовська.

Вона також сказала, що не варто чекати нападу і з боку білорусі — лукашенко може лякати майбутнім нападом, але зрештою білоруська армія не перейде кордон з Україною.

Нагадаємо, що путін та лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ Союзної держави, що на думку військового експерта Олега Жданова може мати серьйозні наслідки для України.

Після нещодавніх ракетних ударів по Україні Людмила Хомутовська сказала, що подібне до подій 10 жовтня повторюватиметься, але левову частку ракетних атак зможе відбити ППО.

Ілюстративне фото

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