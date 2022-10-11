Відома українська таролог Людмила Хомутовська після масштабних ракетних атак у понеділок за допомогою карт спрогнозувала ситуацію найближчим часом. На її думку, гарною новиною є те, що ППО працює, а ось недобре те, що рашисти знаходять так звані «дірки» і пробивають захист, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру.

«Скажу відразу — найближчим часом ситуація в країні буде непроста. Рашисти зараз знову стягують ракети, вони готуються… Не хочу вас лякати. Якщо чесно, то останнім часом столиця якось розслабилась й люди ігнорували тривоги. На жаль, подібні ситуації як 10 жовтня, будуть. Але левову частку зможе відбити ППО. Щодо Київської області, то я би порадила на певний час виїхати. І тут проблема не в обстрілах, бо вони будуть раз через раз. Бачу проблеми з ресурсами — світлом, холодно буде…

У Бердянську бачу прильоти, але ситуація буде в рази спокійніша, ніж у Запоріжжі. На Рівненщині не бачу тиші, загроза атак є, але і захист теж нормальний. Будемо сподіватись, що спрацює ППО. В Охтирці Сумської області бачу загрозу обстрілів вночі, тому сидіть в укриттях. Відіб'ють ракети на Черкащині. В Кременчуці передбачається активність ворожих обстрілів. Жовтень максимально активний для Запоріжжя, там творитиметься пекло, легше стане взимку. Поки по Вінниці не бачу спокою, ймовірні прильоти, хоч і є хороший захист".

Щодо ситуації на лінії фронту, то Людмила Хомутовська передбачає гарні новини з півдня.

«Під Херсоном зараз відбувається справжній армагедон, м'ясорубка. До переможних повідомлень слід почекати півтора-два тижні. У Бахмуті важка ситуація. Полегшення там буде тільки у листопаді».

Ймовірного наступу білорусі, за словами таролога, поки що вона не бачить.

«Питання зависло, тому не панікуйте. Диктатор лукашенко грається, привертає на себе увагу. А ось ракета та іранські дрони точно летітимуть з його території до України, тому бережіть себе».

Нагадаємо, таролог та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви Екстрасенсів» Роман Шептицький дав прогноз щодо ситуації в Україні з 11 до 15 жовтня

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