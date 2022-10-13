У разі ядерного удару по Україні «російська армія буде знищена повністю», — Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору. Про це Боррель сказав, виступаючи у Брюгге, пише «Європейська правда».

«Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена», — сказав він.

За словами політика, «це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість».

Як писали «ФАКТИ», раніше відставний генерал армії та колишній глава ЦРУ Девід Петреус заявив, що у відповідь на ядерний удар США та НАТО знищать усі російські війська в Україні.

Днями Європейська комісія засудила «варварські» російські ракетні удари по Києву та інших містах України в понеділок і застерегла білорусь від допомоги росії вбивати мирних жителів.

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