Солдати на пару тижнів: Зеленський про те, чому генералам путіна не важлива військова підготовка «мобиків»

Керівництво армії рф зовсім не турбується про те, щоб підготувати мобілізованих чоловіків (так званих «мобиків») до боїв, оскільки має намір використовувати їх лише у якості «гарматного м'яса».

Про це сказав у зверненні за підсумками 232 дня війни президент Володимир Зеленський.

«Зараз росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це і не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доставлять нових «, — сказав глава Української держави.

На жаль, навіть таке бездушне та бездумне використання людських ресурсів створює додатковий тиск на українських воїнів.

«Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують», — зазначив український лідер.

Також глава Української держави подякував партнерам, які розуміють, що за таких умов наша країна потребує збільшення оборонної допомоги.

«Я дякую всім, хто воює, працює і допомагає, захищаючи Україну! Завтра обов'язково відзначимо — кожен на своєму місці — один із найважливіших наших днів. Покров, День захисників та захисниць України. Свято всіх наших воїнів — від давнини до теперішнього часу, від козаків до повстанців, від них усіх до бійців сучасної армії», — запевнив президент Зеленський.

Нагадаємо, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, президент України розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо доступу до українських полонених бійців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і зазнають там тортур.

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