Мобілізовані зникли безвісти на другий день на фронті: розвідка про ситуацію з російськими новобранцями

Мобілізація або, як її називають, могилізація російського війська показала не тільки боягузтво росіян, не здатних до повстання, а й розкрила величезні проблеми із забезпеченням армії.

У перехопленій ГУР МО України розмові окупант скаржиться дружині на танкові бої і сумній долі тільки прибулих на фронт мобілізованих. На запитання рашистки «як ти?» її коханий-вбивця не надто радісним голосом ділиться, що не так все добре, як очікував.

«Я в поле вийшов. За… бали. Танки через нас стріляють один в одного. У нас 65 чоловік зникли безвісти. Всі ці з мобілізованих тільки приїхали і наступного ж дня зникли».

Від почутого дружина втратила дар мови й постійно повторювала «охре… ть».

Додамо, що за даними Генштабу, у москві план мобілізації на сьогодні складає 0.2% та фактично «поглинає» невеличкі населені пункти віддалених регіонів рф.

Нагадаємо, Дмитро Комаров показав, що рашисти відправили мобілізованих на війну з Дерев'яними автоматами та навчальними гранатами



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