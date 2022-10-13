Окупанти потужно накрили вогнем Нікополь: зруйновано десятки багатоповерхівок (фото)

У ніч проти четверга, 13 жовтня, як і напередодні, ворог жорстоко накривав вогнем Нікопольский район Дніпропетровщини.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, регіон обстрілювали п'ять разів з «Градів» та важкої артилерії.

Фото Валентина Резніченка

«Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють», — зазначив він.

Фото Валентина Резніченка

Російські снаряди поцілили у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.

Зазнав нічних обстрілів й Миколаїв — по місту гатили ракетами типу С-300.

Фото Віталія Кіма

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, є влучання у п'ятиповерхівку. «З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб», — повідомив він та додав, що по місту було випущено вісім ракет.

Фото Віталія Кіма

Ворог здійснив атаку і на Київщину. «Маємо удари по одній із громад області. Попередньо — атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють», — написав у соцмережах керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що напередодні жорстких обстрілів зазнала Авдіївка, де ворожі снаряди прилетіли, зокрема, на центральний ринок. Повідомлялося про щонайменше сімох загиблих.

Фото зі сторінки Віталія Кіма

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