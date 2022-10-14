Актор Віктор Стороженко, який захищає країну, вдруге став батьком

Український актор Віктор Стороженко, який захищає країну в лавах добровольчого батальйону, поділився радісною новиною. Він вдруге став батьком. Кохана дружина Анастасія народила донечку. Маля з’явилося на світ у Польщі, куди виїхала жінка разом із трирічним сином Мартіном після російського вторгнення в Україну.

За словами Віктора, вони з Анастасією дізналися про майбутнє поповнення в родині за кілька днів до початку війни й були неймовірно щасливими, але стривоженими.

«Ми постали перед важливим рішенням, що нам з дружиною робити з дитиною. Бо війна. Ми тоді ще не уявляли, як можна жити під час війни. Все склалося добре», — сказав Віктор в програмі «Сніданок з 1+1».

Тоді Віктор вирішив відвезти дружину з сином за кордон, а сам зі зброєю в руках став на захист країни. Був у Лисичанську, Сіверодонецьку, Зайцево, там він був поранений осколком в обличчя, ледь не втратив око.

«Оце те, що я запам'ятаю на все життя. 10 серпня, 18:45. Якщо в пеклі є пекло, то це Зайцево. То це був бій під Зайцево. Це був той момент, коли я змирився зі своєю смертю», — розповів Стороженко.

Зараз він ще проходить реабілітацію, зокрема психіатричну. Каже, що усвідомлення близької смерті не проходить без наслідків для психіки.

Нагадаємо, з початком вторгнення багато акторів театру та кіно, режисери вступили до лав ЗСУ.

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14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Зірки шоу-бізнесу, телеведучі чуттєво привітали наших героїв.

Фото: instagram.com/martinfildman

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