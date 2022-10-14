Будь-які холоди нестрашні: українець збудував теплий будинок з пінопласту, в якому можна не платити за комуналку

Українці посилено готуються до холодної та складної зими — купують обігрівачі, ущільнюють вікна та двері. Деякі власники приватних будинків намагаються самостійно утеплити своє житло.



А от мешканець Полтави Віталій Майборода ще кілька років тому збудував незвичайний будинок-термос з пінопласту.

Військовий пенсіонер, за освітою інженер телекомунікацій, зацікавився купольними будинками-сферами з пінопласту, які вигадали та будують в Японії.

За словами полтавця, найбільший плюс такого будинку — його повна незалежність від постачальників газу, електроенергії та води.

Будинок опалюється сонячним повітряним обігрівачем. Цей пристрій — один з численних ноу-хау Віталія Майбороди.

Принцип роботи обігрівача — нагріте енергією сонця повітря надходить у житло через вмонтований вентилятор. Завдяки цьому тепле повітря швидше наповнює приміщення та прискорює його циркуляцію. Після кількох годин роботи системи у кімнаті встановлюються комфортні 22 градуси.

Собівартість сонячного повітряного обігрівача площею квадратний метр — близько тисячі гривень. Чим більше приміщення, тим більшою має бути площа сонячного обігрівача.

Тепло такі обігрівачі виробляють абсолютно безкоштовно протягом практично всього світлового дня. У похмуру погоду ефект трохи менший.

Будинок збудований так, що отримане безкоштовне тепло у приміщенні утримується. Стіни будинку-термосу зроблені з оштукатуреного з двох сторін пінопласту, який сам по собі є дуже добрим утеплювачем.

Товщина стін складає двадцять сантиметрів, що прирівнюється по тепло та шумових властивостях до цегляної стіни завтовшки два метри.

За словами Віталія, отриманої у світлий час доби енергії сонця такому будинку вистачає до наступного ранку.

Якщо ж потрібно, щоб у будинку температура повітря була вищою, то чоловік використовує три глиняні квіткові горщики, перевернених вгору дном та з'єднані між собою довгим болтом й звичайну свічку.

За годину роботи такого «каміна» температура у будинку підніметься на три-п'ять градусів. Винахідник вважає, що на кімнату 12 кв. м достатньо двох таких опалювальних горщиків.

За допомогою іншого типу сонячних колекторів власник будинку перетворює енергію сонця на електроенергію. Її вистачає на освітлення та на роботу побутових приладів.

Енергозберігаючі вікна господар теж виготовив сам. Купив скло відповідних розмірів (одне обійшлося гривень у сто), яке вставив у спеціальний профіль (такий самий за вартістю).

Підлога на першому поверсі у диво-будинку підігрівається за допомогою димоходу. У центрі будинку стоїть піч з реактивною тягою. Вона теж має напівкруглу форму, зроблена з вогнетривкої цегли й обігріває передпокій, невелику спальню та кухню. Топиться дровами, вугіллям чи пелетами. А дим при цьому йде у трубу з нержавіючої сталі, укладену у формі змійовика під кахельною плиткою підлоги.

У будинку завжди є гаряча вода. Її підігріває супутникова антена. «Тарілка» обклеєна невеликими (2×2 сантиметри) шматочками дзеркала. Ось ця сфокусована сонячна енергія підігріває воду у будинку.

На будівництво чудо-будинку у чоловіка пішло близько 4 місяців. Зазначимо, що вартість матеріалів та обладнання вказана у цінах 2017 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про самородка-винахідника з Полтави.

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