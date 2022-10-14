Вбивство поліцейської у Чернівцях: вдома у стрілка знайшли арсенал зброї та боєприпасів

У Чернівцях у квартирі стрілка, який убив поліцейську, знайшли склад зброї. Про це повідомили в обласному главку поліції.



У квартирі виявили три автомати Калашнікова, два глушники до вогнепальної зброї, 5 магазинів до автомата, магазин від вогнепальної зброї невстановленого зразка, запчастини до різної зброї, 13 корпусів різних ручних гранат, 8 універсальних запалів до ручних гранатів, 1700 гранат, сигнальну міну, холодну зброю.



Окрім цього, знайшли пістолет та близько 20 набоїв у підвалі. Усі вилучене направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

Нагадаємо, поліцейську Таїсію Татарин убили у Чернівцях на території 27-ї школи. Поліцейський патруль викликали через педофіла, який показував дівчаткам статеві органи. Злочинець відкрив вогонь. 22-річну молодшого лейтенанта Таїсію Татарин було вбито на місці, її напарника Олександра Гуцула поранено. Невідомий зник. Під час затримання його ліквідували.

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram