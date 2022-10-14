Жданов пояснив, чому ленд-ліз не вигідний США

Багато хто з українців вважає, що США надто довго тягнуть із наданням нашій країні військової техніки за ленд-лізом.

Тим часом це далеко не так, заявив військовий експерт Олег Жданов.

«Процедура ленд-лізу сьогодні проголосована, вона працює з 1 жовтня, є її фінансування. Процедура ленд-лізу — це розпорядження президента США. Тобто йому надано право використати своє рішення без погодження з кимось на виділення матеріально-технічної допомоги чи військової допомоги тій чи іншій країні», — заявив він.

Жданов нагадав, що у США — два механізми: грантова допомога та ленд-ліз. Америка віддає перевагу грантовій допомозі.

«Погляньте на сьогодні, скільки коштів вони виділили нам, особливо за останні два місяці. Вони просто сипляться, як із рогу достатку. Різниця в тому, що допомога може бути безповоротною і може видаватися у вигляді кредитів… Ми отримали близько 60 мільярдів допомоги на сьогоднішній день. З них, якщо я не помиляюся, 54 — це кредит», — заявив військовий експерт.

За його словами, секрет у тому, що Штати таким чином вкладають гроші у свій військово-промисловий комплекс.

«За рахунок обороту грошей отримують прибуток, а потім ще ми повернемо їм 54 мільярди з цих більш ніж 60, які вони нам надали. Тому процедура ленд-лізу сьогодні США очевидно невигідна», — резюмував Жданов.

Іншими словами, американцям поки що вигідніше давати озброєння в кредит, ніж відправляти його за ленд-лізом.

У той же час інші експерти (один з них — Юрій Швець) заявляли, що озброєння, яке поки що поставляється — це безоплатна допомога від США Україні, і повертати її не буде потрібно. Можливо, Олег Жданов зробить роз'яснення щодо цього питання.

Нагадаємо, що закон про ленд-ліз розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. Крім того, завдяки йому Білий дім може надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто, не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

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