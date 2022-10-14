Знову до школи: у Києві ухвалили важливе рішення для учнів та студентів

Після масштабної ракетної атаки міст та сіл України 10 жовтня обласній владі, адміністраціям шкіл та вишів рекомендували повернутися до дистанційного формату навчання — з міркувань безпеки.

Відповідне рішення ухвалили і в Києві, але в п'ятницю, 14 жовтня влада столиці анонсувала перехід з 17 жовтня до змішаної форми навчання — тобто доступні будуть і онлайн, і офлайн-формати, і це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, передньої та вищої освіти.

«Ті, хто ходив раніше до шкіл, садків чи інших навчальних закладів, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Однак ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до навчального закладу, можуть навчатися дистанційно», — вирішили у КМДА.

Також уточнюється, що заклади освіти працюватимуть офлайн, чи відправлятимуть туди дітей, чи залишатимуть будинки на дистанційному навчанні — вирішать батьки, багато хто з яких серйозно стурбований можливістю повторення ситуації 10 жовтня.

Зазначимо, лише напередодні «Укренерго» відмовилося від графіків відключення світла в регіонах, але звернулося до українців із проханням економити електрику.

Фото osvitoria. media/

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram