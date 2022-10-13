«Укренерго» відмовилося від графіків відключення світла у регіонах, але просить українців економити електрику

«Укренерго» стабілізувало електропостачання в Україні після наймасштабнішої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 10−12 жовтня. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Ми впоралися з наслідками цієї великої атаки доволі швидко. Я вдячний всім своїм колегам, ремонтникам, колегам з обленерго, які в останні дні буквально без сну та їжі працювали, намагаючись відновити електропостачання по всій країні. Це був справді подвиг з їхнього боку. Але, на жаль, ми очікуємо, що ворог на цьому не зупиниться. Тому цей опалювальний сезон буде дуже важким. Споживачам треба бути готовими до того, що „Укренерго“ може за необхідності застосовувати графіки обмеження енергопостачання, щоб зберегти баланс в енергосистемі. Тому рекомендація зменшувати споживання в пікові години (вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї) залишається актуальною», — заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, 12 жовтня «ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави».

«Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 10 жовтня після потужної ракетної атаки росії по українській інфраструктурі в Україні виникли масові перебої зі світлом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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